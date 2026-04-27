27日午前5時24分ごろ、北海道・旭川市の南南東143キロの地点で、マグニチュード（M）6.1の地震が発生したと、韓国気象庁が伝えた。震源は北緯42.60度、東経143.10度で、震源の深さは80キロだった。韓国気象庁は「これは日本気象庁（JMA）の分析結果だ」とし、「韓国国内への影響はない」と明らかにした。この地震により、北海道南東部の十勝郡浦幌町で震度5強の揺れが観測された。震度5強は、大半の人が行動に支障を感じ、固定され