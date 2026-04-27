アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会に男が押し入ろうと発砲した事件で、当局は男が「トランプ政権の政権関係者を標的にしていた」という見方を示しました。アメリカメディアによると、この事件で当局はカリフォルニア州に住むコール・アレン容疑者（31）を逮捕し、自宅の捜索などを行っています。ブランシェ司法副長官は26日、CNNテレビの番組に出演し、男が「トランプ政権の関係者を標的としていた」という見方を示し