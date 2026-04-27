週末のドライブで、いまや外せない楽しみとなったサービスエリアグルメ。その“頂点”を決める人気企画、「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」の結果が発表された。今年1月から東日本エリアで行われたこの企画には、各地のサービスエリア・パーキングエリアから選び抜かれた14品がエントリー。一般ユーザーによる投票は2万2673票にのぼり、その関心の高さを物語っている。ここではその1位となったメニューが何かを紹介しよ