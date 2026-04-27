「ジムに通っているのに、胴回りだけ変わらない」「くびれをつくりたいのに、やり方がわからない…」そんな悩みを抱える人から支持を集めているのが、人気ヨガ講師・tsukiさん考案の「くびれヨガ」。ヨガ×呼吸×トレーニングを組み合わせ、無理なく美しいボディラインへ導くメソッドです。書籍『くびれヨガ』のモニターには応募が殺到。実践者の中には、ウエスト−15〜20cmを達成したケースも多数。今回は本書から、「くびれづく