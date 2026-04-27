大谷が12試合ぶりの6号ソロを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月26日、本拠地でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で12試合ぶり&60打席ぶりとなる6号ソロを放った。3打数3安打1打点1四球で、チームは6−0で勝利した。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック7回の第4打席、左腕ホビー・ミルナーのシンカーを捉え、飛距離382フィート（約116.4メートル）、