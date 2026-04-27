老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。「年金の繰り上げ受給」について解説します。Q：50代後半の男性ですが、繰り上げ請求して、60歳から年金をもらえますか？「50代後半の男性ですが、60歳時に繰り上げ請求し