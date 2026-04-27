北前船（きたまえぶね）――大阪と北海道を日本海回りで結び、各地の特産品を売買して莫大な利益を上げた商船のことだ。江戸時代から明治時代にかけて、数多くの北前船主や廻船問屋たちが活躍したと言われている。【写真集】細部まで洗練された住宅の内部など（全7枚）その中に、富山を拠点に巨万の富を築いたとされる馬場家がある。北陸の「五大北前船主」のひとつにも数えられた。明治中頃には汽船経営に舵を切り、事業の近代化