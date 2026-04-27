日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。春場所は１２勝３敗で３度目の優勝を果たした霧島（音羽山）が１２場所ぶりに大関に復帰した。平幕陥落後の復帰は現行制度が始まった１９６９年７月場所以降では１９７７年３月場所の魁傑、２０２１年５月場所の照ノ富士以来３人目。春場所７勝８敗の安青錦は自身初のかど番。大関で優勝し、綱とりから翌々場所でかど番となるのは２５