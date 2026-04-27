２６日午後５時５分頃、北海道島牧村泊の山中で、「男性がクマに襲われた」と１１９番があった。道警寿都署の発表によると、男性（６９）は顔面や頭部に重傷を負い、医療機関に搬送された。命に別条はないという。道警によると、クマによる人身被害は道内では今年初めて。発表によると、男性は猟友会のハンターで、計５人で、人里周辺のクマを減らす「春期管理捕獲」の活動中だった。沢の上にいるクマに発砲したところ、命中し