「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神が連敗を２で止めて首位に再浮上した。四回に佐藤輝明内野手が右中間へ決勝の６号ソロを放った。先発の大竹は７回無失点で今季初勝利。藤川監督が巨人・原監督のセ・リーグ記録（１６７試合）に並ぶ最速タイ記録となる監督通算１００勝を達成した。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「広島打線は大竹に“遊ばれていた”とすら感じたかもしれない」と指摘した。◇◇