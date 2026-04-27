西武は26日、佐藤爽投手を支配下選手として契約することを決定し、4月25日に本人へ伝達したと発表した。佐藤は24年育成4位で西武に入団。今季はここまでファームで5試合・26回1/3を投げ、3勝0敗、防御率1.37、奪三振率7.18の成績を残していた。なお、契約の締結は30日を予定している。