物価高により食材の価格が高騰し「お弁当を作っても節約にならない」と感じている人もいるでしょう。 節約のためにお弁当を作っている人にとっては、コンビニ弁当の方がコスパよく感じることもあるかもしれません。 本記事では、手作り弁当にかかる経費の平均とコンビニ弁当の費用を比較するとともに、手作り弁当とコンビニ弁当の違いについてもご紹介します。 手作り弁当にかかる経費の平均 株式会社ニチ