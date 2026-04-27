○ ドジャース 6 − 0 カブス ●＜現地時間4月26日ドジャー・スタジアム＞カブスの今永昇太投手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのドジャース戦に先発登板。6回途中6安打5失点と粘れず今季2敗目（2勝）を喫した。「4番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打3三振。カブスは今季3度目の完封負けで2連敗となった。今永は初回、先頭の大谷翔平にフルカウントから四球を与えると、そのあと大谷に二盗を