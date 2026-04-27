世界情勢が不安定化する中、日本は自国を守ることができるのか。軍事ジャーナリストの宮田敦司さんは「政府は安保3文書の改定作業を始めようとしている。今回の改定で、反撃能力の運用構想や継戦能力のアップデートが行われれば、中国は日本を無視できなくなる」という――。写真＝iStock.com／bpawesome※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bpawesome■「専守防衛」方針を変えた安保3文書安保3文書の改定をめぐる動きが活発