毎日にさりげなく香りを添えたい、そんな気分にぴったりの新アイテムが登場♡Her lip to BEAUTYから、人気フレグランスを気軽に楽しめるボディミストが誕生しました。ファミリーマートとの初コラボで、全国約8,500店舗にて順次発売。持ち運びやすく、いつでもどこでも自分らしい香りを纏える、今注目のビューティーアイテムです。 人気の香りが手軽に楽しめる 今回登場する「BODY MIST」は、