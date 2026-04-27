そのユニークなスイングから打ち出されるビッグボールは数々の優勝をつかみとり、世界ランク1 位に長らく君臨する強さを誇る。そのシェフラーの強さの秘密を徹底解説する！※成績やデータは2025年9月13日現在 【トップ～ダウンスイング編】スコッティ・シェフラーのスイングを大解剖！ 2025シーズン 各部門データ アベレージスコア：1位・平均バー