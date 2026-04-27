フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。骨折した右手にダンベルを持っている姿を披露し“復活”をアピールした。「スパルタでお願いします」とつづり、トレーニングルームで、3月に骨折した右手にダンベルを持っているショットをアップした。堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「