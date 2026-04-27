肉親との別れは、時に予期せぬ形で訪れます。特に長年の確執がある場合、その弔い方を巡る判断は困難なものとなるでしょう。ある男性の決断から、現代社会が抱える葬送の課題について考えます。「最安値」の選択が招いた、親族の断絶と拭えない後悔都内の物流会社に勤務する前田和輝さん（38歳・仮名）。アパートで独り暮らしをしていた父・浩司さん（70歳・仮名）が、死後1週間ほど経過した状態で発見されました。「父とは15年近