私（リエ）は、夫のヤスタカと夫婦2人で暮らしています。義両親はすでに他界。現在、義実家にはシングルマザーの義妹ヒナちゃんが子どもたちと住んでいます。私たち夫婦には、子どもがいません。欲しくなったらそのとき考えようと思っていたのです。しかし周囲は当たり前のように妊娠を期待してきます。そのため私たちは「これ以上聞いてこないでほしい」という雰囲気を出すことにしました。「子どもができにくい体質」だと思われ