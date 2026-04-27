＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞2024年に続く大会2勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が、新たにコースに設置された“勝者の池”へダイブした。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！今大会は、優勝者が18番グリーン脇の池に飛び込むのが伝統。1988年、カリフォルニア州ランチョミラージュのミッションヒルズで開催された大会で、エイミー・オルコット