＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞今季、QT15位の資格で戦っているツアー通算2勝の36歳・藤本佳則が、2019年の「東建ホームメイトカップ」（8位タイ）以来となる7年ぶりのトップ10入りを果たした。【写真】美麗ラウンドガールズから祝福される米澤蓮首位に4打差の9位タイで迎えた最終日。アウトからスタートすると、2番でバーディが先行した。5番パー4ではティショットをグリーン手前の池に入