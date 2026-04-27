タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。“平成ギャル・コーデ”を披露した。「平成ギャルな衣装似合ってる？」とつづり、ハッシュタグで「平成ギャル」「gal」「パンツコーデ」「ギャルコーデ」「ハーフアップ」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「カッコイイ」「とても似合ってるよん」「めちゃくちゃ似合ってて可愛いすぎます」「超カワイイ」「ギャル