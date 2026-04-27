山火事の延焼が続く岩手県大槌町では、数年前から始まった養殖のサーモンをPRするイベントが6月に計画されています。しかし、開催に向けた準備は鎮火のめどが立たず止まっています。【映像】大槌町観光交流協会「情報発信が今のところできていない」大槌町観光交流協会 臺隆裕さん「春先から行われる予定だったイベントに関しての情報発信が今のところできていない」大槌町は江戸時代からサケの漁が盛んでした。東日本大震災で