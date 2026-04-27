東京・目黒区の住宅が燃える火事があり、住人の女性がけがをしました。【映像】火事のあった2階建て住宅消防などによりますと、きのう午後7時すぎ、目黒区の2階建て住宅で「火が出ている」と通報がありました。ポンプ車など21台が消火活動にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、住宅の2階部分が焼けました。この住宅に住む83歳の女性がけがをして病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。