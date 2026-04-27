アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会での発砲事件で、容疑者が犯行声明を書いていたことが分かりました。【映像】退避するトランプ氏（拘束された容疑者の姿も）ロサンゼルス近郊に住むコール・アレン容疑者（31）は、25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会で、散弾銃を発砲した罪などで訴追されました。トランプ大統領は26日、FOXニュースのインタビューでアレン容疑者が犯行声明を書いていたことを明らかにし