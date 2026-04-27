アメリカとの戦闘終結に向けた協議を調整するため、イランのアラグチ外相が再び仲介国のパキスタンを訪問しました。【映像】パキスタンを訪問したアラグチ外相イランメディアは26日、アラグチ外相がパキスタンの首都イスラマバードに到着したと報じました。パキスタン軍のトップ、ムニール元帥と会談し、アメリカとの協議継続に向けて意見を交わしたとみられます。アラグチ外相は25日にパキスタンで関係者らと会談したばかり