「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）大谷翔平が七回に１２試合ぶり６０打席ぶり６号ソロ放った。七回無死。左腕・ミルナーの初球を内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運んだ。試合後は「きのう当たりからちょっとずつよくなっているかなとは思うので。もう少し我慢しながら改善したいなと思っています」と話した。一番の違いを問われると「やっぱり構えが一番だなとは思っているので、それが全ての始ま