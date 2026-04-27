見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第21話が27日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の7人。年齢も個性も異なる7人の寮生活が始まるが…。早くも生徒間で火花が散り、ネットも反応し