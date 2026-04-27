【モデルプレス＝2026/04/27】女優の戸田恵梨香が主演を務め、4月27日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」より、場面写真と相関図が解禁。あわせて、オリジナルサウンドトラックの配信も開始された。【写真】】細木数子演じる戸田恵梨香を取り巻くキャスト相関図◆「地獄に堕ちるわよ」場面写真＆相関図解禁本作では、細木数子を演じる戸田と細木の自伝小説執筆を依頼される作家、魚澄美乃里を演じる伊藤沙