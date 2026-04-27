「肩振り子」に無限の「ゼロ振り子」で飛距離UP！ 「肩振り子」に無限の「ゼロ振り子」をプラス 「ゼロ振り子」が成立すると、グリップ（手元）よりクラブヘッドの運動量が多くなるためゴルフはだいぶ変わります。 たとえば、僕のお客さんにアプローチの苦手な方がいて、いつもダフると言う。見るとやはり手首を固めて打っていました。これは「肩振り子」だけが動いて「ゼロ振り子」が動いていない状態。そこで、振り