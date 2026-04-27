自立できていない系地雷ワード『年越しは、うちの実家が優先だからね』 すべてが夫優先の時代は過去のもの 暮れも押しせまり、正月の予定を相談しようと夫に声をかけた際に迷いもなく放たれたひと言。昭和臭さが漂う、男尊女卑的な価値観にとらわれた夫の時代錯誤な考え方にもとづいた言葉です。孫の顔を見るのを待ち望んでいるのは妻の実家も一緒のはず。それに対する配慮もなく自分の実家のみ優先するのは、妻としては