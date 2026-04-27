【本日の見通し】中東情勢への警戒続く 期待されていた米国とイランの追加協議は、核に関する主張の溝が深く実施に至らずとなった。トランプ大統領は再開に向けた姿勢を示しており、警戒感はある程度抑えられているものの、不透明感がくすぶる中で、週明けはややドル買いスタートとなった。 ドル円はこの後も基本的にはしっかりとした動きが期待されるが、過剰な警戒には慎重で、159円台を中心とした