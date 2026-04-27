東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.38高値159.84安値159.31 160.24ハイブレイク 160.04抵抗2 159.71抵抗1 159.51ピボット 159.18支持1 158.98支持2 158.65ローブレイク ユーロドル 終値1.1722高値1.1723安値1.1673 1.1789ハイブレイク 1.1756抵抗2 1.1739抵抗1 1.1706ピボット 1.1689支持1 1.1656支持2 1.1639ロ&#12