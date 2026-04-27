フジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が25日、ステーションコンファレンス東京で開催。ここではウエスギ、Brise Audio、finalなどのブースをレポートする。 この週末に恒例のフジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が行なわれた。今回、全くの新規発表製品は多くはなかったが、初参加や、意外なメーカーの参加という点で面白いものがあった。 Schiit Audi