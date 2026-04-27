◆米大リーグロイヤルズ―エンゼルス（２６日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手が敵地のロイヤルズ戦に「２番・中堅」で先発出場し、１回に３試合ぶりの先制９号２ランを放った。無死一塁で右腕ルーゴの外角低めのカッターをとらえた打球は左中間へ。ジャンプする左翼コリンズのグラブをかすめてスタンドイン。最近７試合に１勝６敗と沈んでいるチームを盛り立てる一発