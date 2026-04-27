西アフリカのマリでイスラム過激派などが複数の都市に一斉攻撃を行い、国防相が殺害されました。AP通信などによりますと、マリで25日国際テロ組織アルカイダ系の過激派組織、JNIM=「イスラムとムスリムの支援団」が、北部の遊牧民トゥアレグの反政府勢力とともに、首都バマコや複数の都市で一斉攻撃を行ったとの犯行声明を出しました。この攻撃で、暫定内閣のカマラ国防相が殺害されたということです。マリの軍事政権は軍人や民間