中東情勢の悪化を受け、国内農家の間では、農作物の生産に使う資材や包装材などの価格上昇や供給状況に対する不安が広がっている。資材や包装材の多くは、価格が高騰するナフサ（粗製ガソリン）を使う石油化学製品であるためだ。ナフサ価格が高止まりすれば生産コストの上昇は避けられず、飲食料品の値上がりにつながる可能性もある。（経済部貝塚麟太郎）「工夫難しい」茨城県坂東市の畑でハクサイを生産する井上真晴さん（