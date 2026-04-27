◇ナ・リーグドジャース6−０カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。7回の第4打席で12試合60打席ぶりとなる6号本塁打を放った。5−0で迎えた7回、先頭で打席に入り、相手2番手左腕・ミルナーの初球、シンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた。ダイヤモンドを一周す