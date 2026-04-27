日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！井森美幸、小手伸也、藤原丈一郎（なにわ男子）をゲストに迎える本日4月27日（月）放送の同番組では、1人あたり31万円もする“2泊3日の超高級バスツアー”に完全密着。度肝を抜くツアー内容と、気にな