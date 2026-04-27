リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど １０：３０中・工業企業利益高 １４：００日・景気動向指数（改定値） １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ※米・２年物国債入札 ※米・５年物国債入札 ※ベトナム市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：きんでん，不二家，ＮＳＳＯＬ，東エレデバ，ヒューリック，コーテクＨＤ，三菱総研，さくらネット，アステラス