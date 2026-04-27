２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３８銭前後と前日と比べて３０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円８６銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。 国営イラン通信（ＩＲＮＡ）が「アラグチ外相は２４日からイスラマバード⁠、マスカット、モスクワを訪問する」と伝えたことをきっかけに、米国とイランの和平協議