２７日の東京株式市場は日経平均株価が続伸、６万円大台を回復する公算が大きそうだ。前週２３日に６万円台を一瞬回復する場面はあったが、その後は５万円台に押し返されていた。きょうは終値でも大台乗せができるかどうかがポイントとなる。もっとも日経平均寄与度の高い値がさ株に偏重した形で投資資金が流れ込んでおり、相対的にＴＯＰＩＸの出遅れが目立っている。日経平均が上昇する傍らで値下がり銘柄の多さが目立ち、騰落