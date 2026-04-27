5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、新たな伝説が始まることを告げる“レガシー映像”が公開された。 参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』新映像ジョン・ファヴローらがクリーチャー語る 本作の舞台は、ダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさばり混沌としている時代。