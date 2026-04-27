回し車をひたすら走るネズミは、いったい何を感じているのか。楽しさなのか、それとも別の感情なのか。この問いに対し、さまざまな研究結果が積み重ねられてきた。超音波による「喜びの声」や学習実験など、さまざまな手法からネズミの内面に迫る。※本稿は、動物心理学者の中島定彦『ネズミはなぜ回し車で走るのか』（岩波書店）の一部を抜粋・編集したものです。回し車で走るネズミは楽しんでいるのか？回し車で走るネズミは一