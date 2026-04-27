27日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円53銭前後と、前週末午後5時時点に比べ15銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円79銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース