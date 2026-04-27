中国国家知的財産権局の芮文彪（ルイ・ウェンビアオ）副局長は23日、国務院新聞弁公室の記者会見で、「中国は世界初の有効発明特許件数が500万件を超える国になった」と明らかにした。人民網が伝えた。2025年は「第14次五カ年計画（2021−25年）」の締めくくりの年であり、年間で発明特許97万2000件が認可され、商標420万6000件が登録され、著作権1067万7000件が登記された。また、地理的表示（GI）製品104件が認定され、GI