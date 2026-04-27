「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）前日に連勝が１０で止まったカブスが連敗した。４月１１、１２日のパイレーツ戦以来、２週間ぶりの連敗となった。先発の今永昇太投手は６回途中６安打５失点で降板。今季２敗目となった。初回は今季初対戦となった大谷翔平への四球から崩れた。フルカウントから外角直球を見極められて歩かせると、１死後に二盗を許した。さらに捕手の悪送球が絡んで大谷に三塁へ進まれ