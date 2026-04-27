関西学生野球に所属する京大が、大学野球の新たな応援スタイルに向けた挑戦を始めた。今月11日に甲子園球場で開催された今春リーグ戦で、公立高校である西宮東（兵庫）の吹奏楽部が客席で演奏する初の試みを実施したのだ。発案者の一人である田中一華マネジャー（4年）は、京大応援団に吹奏楽がいないことを気にかけていた。「1年生の頃から京大の応援を盛り上げたいと考えていて、4年生になったので自分で何かできないかと思