【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、相手が前を向いた瞬間→圧巻”ボール奪取”マインツの日本代表MF佐野海舟が、狙い澄ましたボール奪取でカウンターの起点となった。マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。佐野はアンカーのポジションで31試合連続スタメン出場となった。15分に先制点をアシストした佐野は、19分にも球際の強さ