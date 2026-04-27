職場でも家庭でも「褒めること」が大切なことだということはわかっている。ただやみくもに褒めるのもあまり響かない。では、褒め上手な人は褒める前に何をしているのだろうか。15万部超のロングセラー『任せるコツ』の著者でもある山本渉さんが、すべての人間関係に効果的で、戦略的な「ほめかた」をまとめた著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？』（朝日新聞出版）からを一部抜粋・再編集して紹介する。褒める前にするこ